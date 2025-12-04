Fenerbahče će u četvrtak od 20.15 u Pireju odmeriti snage sa Olimpijakosom u derbiju 14. kola Evrolige.

Šaras je pred okršaj sa atinskim velikanom istakao da njegovom timu najveća opasnost preti od Milutinova , Dorsija i Vezenkova.

"Igraćemo protiv tima koji cilja na najviše domete u ligi. Igrati u Pireju je uvijek izazovno. Moramo se fokusirati na zaustavljanje protoka lopte i timske igre, te obratiti posebnu pažnju na igrače poput Milutinova, Dorsija i Vezenkova, koji imaju sjajnu sezonu", rekao je litvanski stručnjak.