Crno-beli će biti domaćini ekipi iz Minhena u meču koji će početi u četvrtak u 20.45 časova.

Na treningu koji je održan dan pre utakmice zabeležena je i jedna scena kakvu niko ne želi da vidi.

Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons bio je prisutan kao podrška saigračima, ali je u Beogradsku arenu stigao na štakama i sa ortopedskom čizmom.

Podsetimo, plejmejker se povredio 20. oktobra na utakmici protiv FMP-a u ABA ligi. Nedugo nakon toga se pojavila informacija da ga neće biti u sastavu u naredna tri meseca.

Džons je ove sezone igrao na samo pet utakmica u Evroligi i na njima je u proseku imao 11,4 poena, 5,2 asistencije i 2,6 skokova.

Crno-beli su trenutno u lošoj situaciji kada je reč o evropskom takmičenju pošto trenutno ima učinak od četiri pobede i devet poraza i nalazi se pri dnu tabele.

