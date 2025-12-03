Aleksej Pokuševski izneo je svoja očekivanja pred susret Partizana i Bajerna
Evroliga
ALEKSEJ POKUŠEVSKI SE OGLASIO PRED PARTIZAN - BAJERN: "Razumem emociju i sve..."
Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj Areni dočekuju Bajern iz Minhena, a očekivanja pred ovaj meč izneo je Aleksej Pokuševski.
Poku se prvo obratio navijačima Partizana:
"Razumem i emociju i sve, navijača koji su vezani za ovaj klub kao i ja. Teren je mesto gde treba da ih vratimo na našu stranu", rekao je on.
Zatim se posvetio i Bajernu.
"Odradili smo par dobrih treninga. Imaju mnogo talentovane igrače, vratio im se trener, ali mislim da će biti dosta teška utakmica i dosta toga je do nas", rekao je Pokuševski.
