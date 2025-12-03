Slušaj vest

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj Areni dočekuju Bajern iz Minhena, a očekivanja pred ovaj meč izneo je Aleksej Pokuševski.

Poku se prvo obratio navijačima Partizana:

"Razumem i emociju i sve, navijača koji su vezani za ovaj klub kao i ja. Teren je mesto gde treba da ih vratimo na našu stranu", rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Zatim se posvetio i Bajernu.

"Odradili smo par dobrih treninga. Imaju mnogo talentovane igrače, vratio im se trener, ali mislim da će biti dosta teška utakmica i dosta toga je do nas", rekao je Pokuševski.

Šta vi mislite, ko će slaviti u meču Partizan - Bajern? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će pobediti u meču Partizan - Bajern? Bajern Minhen 60.98% Partizan 39.02%

