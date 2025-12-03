Slušaj vest

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj Areni dočekuju Bajern iz Minhena, a očekivanja pred ovaj meč izneo je Mirko Ocokoljić koji će voditi ekipu umesto Željka Obradovića.

Za početak, Ocokoljić je istakao sledeće:

- Prvo, ja hoću da vratim košarku u prvi plan i time se bavim jedino u poslednja tri, četiri dana. Imali smo priliku da treniramo, sva priča je vezana za utakmicu sa Bajernom i da pokušamo da pripremimo na što bolji način. Neke stvari iz Atine da se poprave, da budemo konstantni, da ne bude samo jedna četvrtina dobra. Da energija bude bolja od početka, intenzitet, to su neke stvari. Evo i sada na kraju, da one ničije lopte završe u našim rukama. To zavisi od želje igrača da se bore. Oni shvataju šta se dešava, shvataju da mora fokus da se vrati na košarku i da mora da se povrati poverenje.

Dotakao se i voljnog momenta tima.

- Mislim da je dobro. Naravno, bilo je za očekivati njihovu reakciju, vide šta se dešava. Pričali smo o tome naravno u smislu da se stvari rešavaju na parketu kad su oni u pitanju. Poverenje kod navijača mogu da vrate samo rezultatima i borbom na terenu. To će jedino da povrati poverenje, ništa drugo.

Odgovorio je i na pitanje da li postoji pritisak posle odlaska Željka Obradovića?

- Ja sam profesionalac u klubu, naravno, sve stvari koje se dešavaju nije lako nikome. Prihvatio sam tu ulogu, iskreno da kažem, nije lako, naravno da je velika odgovornost. Pritisak se oseća. Na kraju dana uvek razmišljam o Bajernu, gledam video, bavim se tim nekim stvarima, kako braniti Obsta, Vojtmana, Lučića. To je jedini fokus, treba i igrači o tome da razmišljaju.

Otkrio je kako se nije čuo sa Željkom Obradovićem, kao i da još ne zna da li će biti deo novog stručnog štaba.

- Nismo se čuli, nažalost. Ja mislim da je to odluka novog trenera, to nije na nama.

Zatim se u jednoj rečenici dotakao navijača.

- Mislim da navijači Partizana uvek podržavaju tim, ne treba da bude drugačije ni sutra.

Dao je recept za pobedu protiv Bajerna.

- To je ono što me najviše brine, pokazaće reakciju jer Gordon nije bio tu. Imaće i oni reakciju, opte je na klupi. Igraju dobru timsku košarku, dolazak Dinvidi daje kvalitet. Ne treba zaboraviti da imaju Vojtmana, voli da šutira spolja, moramo biti spremni da rešavamo. Imaju Obsta, to svi znamo. Mislim da će igrači biti spremni za utakmicu i da će biti reakcija dobra.

Otkrio je i šta se dešava sa Džabarijem Parkerom?

- Džabari je tu, Murinen je bio sa reprezentacijom do juče, svih 14 igrača su bili na treningu. Odlučićemo koga ćemo skinuti, ali svi su zdravi. Arijan je zdrav.

Na kraju, istakao je i da ima još puno utakmica, te da može da se igra. Dok, pomenuo je i razgovor sa upravom.

- Mislim da ima puno utakmica, mislim da je to nešto o čemu treba da razmišljamo i da se nadamo. Postoji šansa uvek. Uvek može bolje. Imali smo kratku reakciju, sa nama je momak Luka Milinković, tu je Bojan Simanić, on će pomoći ovih nekoliko dana. Što se tiče komunikacije, imali smo taj sastanak, pričali smo o tome ko bi preuzeo tim do dolaska novog trenera. Došli smo do toga da to budem ja, prihvatio sam. Potreban mi je tim i teren ovaj ovde - zaključio je Mirko Ocokoljić.

