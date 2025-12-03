Slušaj vest

Crno-beli će u 14. kolu Evroliga biti domaćin ekipi iz Minhena u utakmici koja je na programu u četvrtak od 20.45 časova.

Vanja Marinković je odgovarao na pitanja novinara dan pred meč, tokom treninga Partizana.

Kapiten ekipe je govorio o činjenici da se radi o prvoj utakmici nakon odlaska Željka Obradovića.

- Bile su tektonske promene u poslednjih sedam dana, nikome nije prijalo, ni nama, ni trenerima, ni klubu, ni navijačima. Nova situacija za sve nas. Sve što je rečeno, sve je rečeno, ne bih se na to više vraćao. Trener se obratio juče i sve lepo rekao od reči do reči. Na nama je da se fokusiramo na Bajern - rekao je Marinković.

Otkrio je da je atmosfera u svlačionici na visokom nivou.

- Dobra je. Bilo je čudno biti i živeti sve ovo, ali moramo da idemo dalje i gledamo napred. Objasnili smo svima šta se izdešavalo. Prošlo je i moramo da idemo dalje. Dobro je koliko može da bude dobro. Očekujem reakciju igrača, to je naš posao. Koliko god da je teško moramo da mislimo isključivo o Bajernu. Znam da nikome nije to u fokusu, ali nama mora da bude.

Imao je poruku za navijače.

- Ja očekujem punu dvoranu. Očekujem da navijači navijaju kao do sada i nadam se da će sve proći kao i dosad.

Priznao je da je razgovarao sa Obradovićem.

- Imao sam sa njim kontakt. Kada je sve počelo prošle srede čuo sam se sa njim, rekao sam mu svoje mišljenje o svemu tome. On se složio. Veoma mi se zahvalio što sam ovde, on je bio veliki razlog što sam se vratio. Zahvalio mi se i poručio da nastavim dalje i da se borimo za ovaj klub, baš kao što je rekao juče u poruci - zaključio je Vanja Marinković.

