Slušaj vest

Crno-beli će biti domaćin ekipi iz Minhena u Beogradskoj areni u utakmici koja će početi u 20.45 časova.

Partizan je pre ovog meča ostvario učinak od četiri pobede i devet poraza, dok je Bajern skupio pobedu više i poraz manje od današnjeg rivala.

Beogradski tim je u prethodnom kolu izgubio od Panatinaikosa u Atini, a nemačka ekipa kao gost od Valensije.

Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Tekstualni prenos utakmice moći ćete da pratite uživo iz minuta u minut na Kurir sportu.

A, televizijski prenos obezbeđen je na kanalu "Arena sport Premium 2".

Karlik Džons
profimedia-0956612286.jpg
kk partizan_0312250031.jpg
kk partizan_0312250028.jpg

Bonus video:

Trening KK Partizan pred Bajern Izvor: MONDO