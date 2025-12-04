Košarkaši Partizana će u 14. kolu Evrolige igrati protiv Bajerna.
EVROLIGA
TEŽAK ISPIT ZA CRNO-BELE! Partizan pokušava da se vrati pobedama! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu crno-belih protiv Bajerna
Crno-beli će biti domaćin ekipi iz Minhena u Beogradskoj areni u utakmici koja će početi u 20.45 časova.
Partizan je pre ovog meča ostvario učinak od četiri pobede i devet poraza, dok je Bajern skupio pobedu više i poraz manje od današnjeg rivala.
Beogradski tim je u prethodnom kolu izgubio od Panatinaikosa u Atini, a nemačka ekipa kao gost od Valensije.
Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Tekstualni prenos utakmice moći ćete da pratite uživo iz minuta u minut na Kurir sportu.
A, televizijski prenos obezbeđen je na kanalu "Arena sport Premium 2".
