Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova igraju protiv Barselone u Beogradskoj Areni, a poznato je i šta se dešava sa povređenim igračima tima sa Malog Kalemegdana.

Crvena zvezda se ovim povodom oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima.

Dejan Davidovac Foto: Starsport

Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom.

Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povredu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedelja.

Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasijel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka.

Hasijel Rivero u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Na treningu u sredu bol u nozi osetio je naš bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrede i dalji koraci - stoji u saopštenju.

Jago dos Santos Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević, Cyril Lestage/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Dakle, tri vesti su odlične - Davidovac se oporavio, Izundu je krenuo da trenira, a Rivero odložio štake. Ipak, brinu stanja Plavšića i Jaga pred nastavak sezone u Evroligi i ABA ligi.

