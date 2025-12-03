Slušaj vest

On je potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka na još godinu dana.

Radževičijus dolazi iz Ritasa iz Vilnjusa, gde je proveo prethodnih šest godina. Njegov dolazak usledio je nakon zvaničnog odlaska Hamidua Dijaloa.

Tridesetogodišnji Litvanac (197 cm) ove sezone je u domaćem prvenstvu prosečno beležio 10,4 poena, kao i šest skokova u devet utakmica. U FIBA Ligi šampiona imao je učinak od 11,6 poena i 6,6 skokova u pet nastupa. Sa Ritasom je osvojio titulu prvaka Litvanije 2022. i 2024. godine.

Pre Ritasa nastupao je za SKM-Haribo, Kupiskis, MRU Vilnius, Vitis i Juventus Utena. Takođe ima iskustvo igranja za reprezentaciju Litvanije.

Očekuje se da će Radževičijus svoj prvi nastup u Evroligi zabeležiti već tokom ovog meseca.

(Beta)