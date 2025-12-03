Slušaj vest

Košarkaši Partizana sutra od 20.45 u sklopu 14. kola Evrolige dočekuju minhenski Bajern, a pred ovu utakmicu svoja očekivanja je izneo trener nemačke ekipe Gordon Herbert.

Proslavljeni trener je najpre rekao da njegovi igrači moraju da se izbore sa atmosferom.

- Kao i uvek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se izborimo sa atmosferom i svakako izmenjenom situacijom nakon ostavke trenera Obradovića.

Gordon Herbert Foto: @starsport, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia

Potom je otkrio šta će biti ključ igre i pobede u sutrašnjoj utakmici:

- To znači da moramo da čuvamo loptu u napadu i kontrolišemo ritam igre kako Partizan ne bi mogao da prikaže svoj veliki talenat. Ključ će biti skok igra.

