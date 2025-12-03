Gordon Herbert pred meč sa Partizanom.
Evroliga
"PRVO ŠTO MORAMO DA URADIMO JESTE DA SE IZBORIMO SA ATMOSFEROM..." Trener Bajerna najavio meč sa Partizanom! Otkrio je šta njegovi igrači moraju da urade
Košarkaši Partizana sutra od 20.45 u sklopu 14. kola Evrolige dočekuju minhenski Bajern, a pred ovu utakmicu svoja očekivanja je izneo trener nemačke ekipe Gordon Herbert.
Proslavljeni trener je najpre rekao da njegovi igrači moraju da se izbore sa atmosferom.
- Kao i uvek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se izborimo sa atmosferom i svakako izmenjenom situacijom nakon ostavke trenera Obradovića.
Gordon Herbert
Potom je otkrio šta će biti ključ igre i pobede u sutrašnjoj utakmici:
- To znači da moramo da čuvamo loptu u napadu i kontrolišemo ritam igre kako Partizan ne bi mogao da prikaže svoj veliki talenat. Ključ će biti skok igra.
