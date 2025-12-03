UŽAS! JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EFESA SE VRAĆA NAREDNE GODINE NA TEREN! Težak udarac za Efes, novi detalji šokirali mnoge!
Jedan od najboljih plejmejkera današnjice Šejn Larkin uspešno je operisao levu preponsku tetivu u Sjedinjenim Američkim Državama i prema podacima koje je podelio Anadolu Efes očekuje ga dvomesečna pauza.
Larkin je poslednji meč za nekadašnjeg šampiona Evrolige odigrao još sredinom novembra protiv Bajerna nakon čega ga nije bilo u timu doskorašnjeg trenera Igora Kokoškova u prethodne četiri utakmice.
Kako stvari stoje, neće ga biti najmanje do početka februara što znači da će naslednik Kokoškova na klupi istanbulskog evroligaša morati da se oprosti od Larkina u narednih 12 utakmica u elitnom takmičenju.
Među njima biće i dva dupla kola, kao i gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu, zakaznoj za 2. januar što umnogome uvećava šanse srpskog predstavnika za trijumf nad Efesom.
Vest o višemesečnom odsustvu Larkina dolazi u momentu kada je Amerikanac sa turskim pasošem započeo jednu od boljih sezona u Evroligi budući da je na 11 utakmica prosečno beležio 15.8 poena.
Kurir sport / Sportske.net