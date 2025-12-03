Slušaj vest

Jedan od najboljih plejmejkera današnjice Šejn Larkin uspešno je operisao levu preponsku tetivu u Sjedinjenim Američkim Državama i prema podacima koje je podelio Anadolu Efes očekuje ga dvomesečna pauza.

Larkin je poslednji meč za nekadašnjeg šampiona Evrolige odigrao još sredinom novembra protiv Bajerna nakon čega ga nije bilo u timu doskorašnjeg trenera Igora Kokoškova u prethodne četiri utakmice.

Kako stvari stoje, neće ga biti najmanje do početka februara što znači da će naslednik Kokoškova na klupi istanbulskog evroligaša morati da se oprosti od Larkina u narednih 12 utakmica u elitnom takmičenju.

1/4 Vidi galeriju Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među njima biće i dva dupla kola, kao i gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu, zakaznoj za 2. januar što umnogome uvećava šanse srpskog predstavnika za trijumf nad Efesom.

Vest o višemesečnom odsustvu Larkina dolazi u momentu kada je Amerikanac sa turskim pasošem započeo jednu od boljih sezona u Evroligi budući da je na 11 utakmica prosečno beležio 15.8 poena.

