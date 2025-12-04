Slušaj vest

Imaju Bavarci dovoljno svojih problema i ne zanima ih šta se dešava u tuđem dvorištu.

Uoči meča Partizan - Bajern, košarkaš nemačkog tima Johanes Fojtman govorio je o važnosti utakmice i aktuelnoj situaciji u oba kluba.

Nakon serije loših rezultata u Evroligi (4-9) trener Željko Obradović napustio je Partizan, pa crno-beli u trenutku velike krize dočekuju minhenski tim. Ne cvetaju ruže trenutno ni u taboru Bavaraca. Vezali su četiri poraza i trenutno zauzimaju 16. poziciju na tabeli.

"Video sam šta se dešava na društvenim mrežama, ali mi imamo naše probleme i ako bi brinuli o tuđim problemima, pobegli bismo od svojih. Svakako, velika promena se desila u Partizanu, ali je najbolje da naš fokus bude samo na nama", istakao je nemački reprezentativac u razgovoru za "Mozzart sport".

Bavarci gledaju isključivo u svoje "dvorište".

"Partizan je imao nekoliko teških dana iza sebe, sa tim da smo usmereni ka poteškoćama koje nas muče. Očekuje nas veoma važna utakmica, i dalje nam je cilj da se plasiramo u play-off i ako želimo da budemo tamo, moramo da počnemo da pobeđujemo neke utakmice i samo smo na to fokusirani", istakao je Voigtman.

