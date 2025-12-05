Slušaj vest

Zvezda u 14. kolu ušla kao lider na tabeli sa učinkom od devet pobeda i četiri poraza koji imaju Panatinaikos i Hapoel iz Haife.

Crveno-beli će u krcatoj Beogradskoj areni, koja je rasprodata u rekordnih šest minuta, pokušati da dođu do osme uzastopne evroligaške pobede

Crvena zvezda je u prethodnom kolu pobedila Olimpijakos kao domaćin, dok je Barselona, takođe na domaćem terenu, bila bolja od Asvela.

Srpski tim ima učinak od devet pobeda i četiri poraza i pre 14. runde je delila prvo mesto sa Panatinaikosom i Hapoelom iz Haife, a Katalonci su upisali pobedu manje i poraz više od crveno-belih.

Utakmica počinje u 20 časova, tekstualni prenos moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

