ZVEZDA ŽELI PRVO MESTO EVROLIGE! Evo kada i gde možete gledati veliku bitku crveno-belih protiv Barselone
Zvezda u 14. kolu ušla kao lider na tabeli sa učinkom od devet pobeda i četiri poraza koji imaju Panatinaikos i Hapoel iz Haife.
Crveno-beli će u krcatoj Beogradskoj areni, koja je rasprodata u rekordnih šest minuta, pokušati da dođu do osme uzastopne evroligaške pobede
Crvena zvezda je u prethodnom kolu pobedila Olimpijakos kao domaćin, dok je Barselona, takođe na domaćem terenu, bila bolja od Asvela.
Srpski tim ima učinak od devet pobeda i četiri poraza i pre 14. runde je delila prvo mesto sa Panatinaikosom i Hapoelom iz Haife, a Katalonci su upisali pobedu manje i poraz više od crveno-belih.
Utakmica počinje u 20 časova, tekstualni prenos moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
Bonus video: