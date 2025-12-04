Slušaj vest

- Mi smo radili malo na stvarima koje su nam nedostajale, malo smo "očistili" što se kaže, detalje koji su bitni za napad i za odbranu. Iako taj neki prvi dan nismo imali pun roster za sve to, mislim da smo uradili jedan dobar posao. Mislim da se treba razmišljati i o rotaciji igrača, o Kodiju koji je preopterećen s minutima i važnošću, dok s druge strane imamo Grejema i Batlera koji se i dalje uklapaju, rekao bih, u evropski stil igre. O tome treba malo da povedemo računa, videćemo šta ti utakmica daje, šta ti situacija na terenu daje, kada bi mogao da reaguješ, ali to je negde malo nekako u glavi tamo da treba razmišljati, pogotovo sad, na duge staze - rekao je Saša Obradović i dodao:

- Taktički su to nijanse, neke stvari smo radili, probali smo, nešto ćemo raditi, nešto smo ostavili za možda neki drugi deo ili možda nekog drugog protivnika. Fokusirali smo se normalno na ovu prvu utakmicu, igramo protiv protivnika koji je isto tako imao vremena da se adaptira na novog trenera koji je jedan od najboljih u Evropi.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako vidi ekipu Barselone?

- Mnogo je važno da pre svega igramo dobro i da zabeležimo pobedu. Jedna utakmica pa čak i, može se reći, oni u nekim igračima koji su možda zrelije, veteranske godine, mogu biti spremni. U nekom zgusnutom rasporedu kroz Špansku ligu možda mogu da imaju probleme, međutim sada očekujem Barselonu u punom sastavu, najbolju moguću, iako je izostanak Laprovitole veliki mislim da i može biti nadomešćen pre svega Kevinom Panterom koji je dominantan igrač, pričali smo o njemu, pričali smo o Klajburnu koji isto pogotovo ovde u areni imao je uvek dobre utakmice.

Osvrnuo se i na Devonte Grejema i Džereda Batlera.

- Svaki dan su i jedan i drugi tu, u početku je to bilo sa dosta, da ne kažem glupih, ali nedobrih faulova, posebno Batlera. Devonte to duže gleda, on shvata kako to treba da se radi, ali sa Batlerom je svaki trening, osim što je vrhunski igrač i saigrač, vrhunski lik koji vole da sarađuje sa trenerom i da sluša ono što mu se kaže. Njegovi koraci napretka su veliki i svakim treningom otkriješ nešto novo da je naučio - zaključio je Saša Obradović.

Bonus video: