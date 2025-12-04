Slušaj vest

Trener Barselone Ćavi Paskval u pohvalnom tonu je govorio o Crvenoj zvezdi pred sutrašnji derbi 14. kola Evrolige, ističući da je beogradski klub jedan od boljih timova u elitnom takmičenju uz niz hvalospeva kada je reč o samoj igri izabranika Saše Obradovića.

Barselona će nakon prošlonedeljnog trijumfa protiv Asvela pokušati da pod vođstvom Paskvala stigne i do nove pobede, a izazov će biti daleko veći jer stižu na noge Crvenoj zvezdi.

"Crvena zvezda je verovatno tim sa najboljom formom u Evroligi. Naročito kada igraju kod kuće u visokom intezitetu, načinom kako koriste svoja tela i trče u svim smerovima. Nemilosrdno kažnjavaju izgubljene lopte i kontrolišu skok u odbrani, što je nešto što moj tim mora da poboljša", istakao je Paskval pre poslednjeg treninga Barselone pred polazak za Beograd.

Povratnik u redove Barselone potom je istakao da je kontrola skoka velika boljka Barselone u tekućoj sezoni budući da je njegov tim među najnižima u ligi.

"Moramo bolje da skačemo, osiguravamo skokove i trčimo kontranapade. To su tri stvari koje bi postepeno trebalo da poboljšavamo jer se ne mogu promeniti preko noći", naglasio je Paskval.

Španski trener dao je prilično optimističan odgovor na pitanje kako je ekipa trenirala u minulih nedelju dana, koliko je trajala reprezentativna pauza.

"Istina je da radimo prilično dobro, sa dobrim ritmom, dobrim intenzitetom na treninzima i željom za takmičenjem. Stvari su išle prilično dobro; sada ćemo videti kako će se odvijati na utakmici. Dobro nam ide, stvari idu dobro", kazao je on.

Za kraj razgovora, trofejni španski stručnjak je istakao da se savremena evropska košarka bazira na igri u tranziciji i da Barselona kaska za rivalima te da će u narednom periodu učiniti sve da to poboljša.

"Radi se o intenzitetu i kontinuitetu u igri. Кošarka u Evropi se uglavnom igra u tranziciji, a te tranzicije, i ofanzivne i defanzivne, moraju da se poboljšaju, a to znači da nikada ne treba stajati. Кada završite dobru odbrambenu igru i zgrabite loptu, ne možete samo da sedite tamo i hvatate dah; morate da nastavite da igrate. Slično tome, kada promašite šut, ne možete da stanete ni deseti deo sekunde; morate da se vratite unazad. Nije samo fizički; to je mentalno, to je navika, to je sve. Da bismo dostigli nivo koji ciljam, moramo veoma naporno da radimo na treninzima", zaključio je on.

