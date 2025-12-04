Slušaj vest

Očekivanja pred meč izneo je Dejan Davidovac, koji je potvrdio reči Saše Obradovića da je ekipa na pravi način iskoristila pauzu usled FIBA prozora da se više posveti radu nego inače.

"Realno dobro je rekao Saša...Ovo mu je prva neka duža pauza gde je mogao da ostavi svoj pečat, mada smo i do sada igrali dobro. Pre svega defanzivno, sa dobrom energijom, fizički na visokom nivou. Obratili smo više pažnju na neke stvari koje zahteva. Imali smo i vremena da se pozabavimo i nekim napadačkim stvarima. Mislim da smo dobro iskoristili ovo vreme"

Lepa sećanje na Barselonu ima Davidovac - prethodni meč je upravo on rešio važnom trojkom u završnici meča.

"Da, tako je, nadam se da će tako biti i ove godine. Dobra su i iskusna ekipa, sigurno će biti teško, ali smo u dobrom ritmu, igramo pred našim navijačima, i trebalo bi to da iskoristimo".

Barsa je jaka u reketu, Zvezda sa samo jednom "peticom" trenutno na raspolaganju, otuda i pitanje za Davidovca da li očekuje određene minute u ulozi centra.

"Iskreno ne znam šta da očekujem jer sam tek počeo da treniram, juče sam radio ekipom prvi put posle pauze. Videćemo šta će biti. Nije novost da imamo problem sa visokim igračima, navikli smo se se kroz pretodne utakmice tako da ih spremno očekujemo".

Davidovca raduje činjenica da se većina igrača vratila iz povreda, maltene su svi na okupu što dodatno uvećava šanse za trijumfom.

"Pobeda bi nam značila, iz razloga što smo u dobrom ritmu i treba da se trudimo da nastavimo isto. Što se tiče Barselone, iksusna ekipa, poznati igrači, prva petorka im je prilično iskusna, tako da... Pre bih nekako da se fokusiram na nas nego na njih. Nema nekih nepoznanica što se njih tiče, a kao što sam rekao u dobrom smo ritmu i nadam se da ćemo to da iskoristimo".

Poslednji meč dva rivala pripao je Zvezdi, i to u gostima, negde u ovo vreme prošle godine, dok su četiri duela pre toga završena pobedom tima iz "Blaugrane".

Barsa je, podsetimo, u međuvremenu promenila trenera. Umesto Đoana Penjaroje ekipu je preuzeo Ćavi Paskval koji bolje od bilo koga drugog zna kako odvesti Barsu tamo gde po renomeu i pripada.

Pred sutrašnji meč Zvezda ima pobedu više od Barse, druga je na tabeli Evrolige i upadljiv je optimizam koji prožima sve igrače crveno-belih pred novi izazov.