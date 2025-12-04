Košarkaši Crvene zvezde u petak dočekuju Barselonu u meču 14. kola Evrolige.
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI ZVEZDI PROTIV BARSELONE: Dobro poznato lice ponovo u Areni!
Određene su i sudije za ovaj meč.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Turčinu Eminu Mogulkoču, kome će pomagati Poljak Marčinu Kovalski i Italijan Gvido Đovaneti.
Upravo je Mogulkoč pre samo tri kola sudio crveno-belima. Tada je ekipa trenera Saše Obradovića u "Areni" savladala vicešampiona Evrope Monako.
Ekipa trenera Saše Obradovića igra izvanredno pred svojim navijačima i neporažena je u sedam poslednjih evroligaških utakmica kod kuće.
Crveno-beli su na deobi prvog mesta na tabeli sa učinkom 9-4, dok je Barsa deveta i ima skor od 8 pobeda i 5 poraza.
