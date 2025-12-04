Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, dok će Bajern igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija.
Evroliga
VIDEO: Pogledajte najbolje momente sa meča Partizan - Bajern
Slušaj vest
Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Bajern Minhen 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u tom takmičenju.
Pogledajte najbolje momente sa meča:
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši