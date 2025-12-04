Slušaj vest

Iskusni kanadski plejmejker Kori Džozef novi je igrač evroligaša Monaka!

On je sa Monakom dogovorio saradnju na dve godine.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Kanadski plejmejker će biti veliko pojačanje za Monako, koji je dobio još jednog kapitalca za nastavak sezone.

Džozef je je u svojoj karijeri igrao za nekoliok NBA timova – Toronto, Golden Stejt, Sakramento, San Antonio.

Poslednju epizodu je imao u Orlandu, odakle stiže u Monte Karlo.

