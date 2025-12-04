to je to

Iskusni kanadski plejmejker Kori Džozef novi je igrač evroligaša Monaka!

On je sa Monakom dogovorio saradnju na dve godine.

Kanadski plejmejker će biti veliko pojačanje za Monako, koji je dobio još jednog kapitalca za nastavak sezone.

Džozef je je u svojoj karijeri igrao za nekoliok NBA timova – Toronto, Golden Stejt, Sakramento, San Antonio.

Poslednju epizodu je imao u Orlandu, odakle stiže u Monte Karlo.

