Stigao novi plej iz Amerike.
to je to
TURBO POJAČANJE! Prekaljeni NBA as potpisao - ugovor na dve godine!
Slušaj vest
Iskusni kanadski plejmejker Kori Džozef novi je igrač evroligaša Monaka!
On je sa Monakom dogovorio saradnju na dve godine.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Kanadski plejmejker će biti veliko pojačanje za Monako, koji je dobio još jednog kapitalca za nastavak sezone.
Džozef je je u svojoj karijeri igrao za nekoliok NBA timova – Toronto, Golden Stejt, Sakramento, San Antonio.
Poslednju epizodu je imao u Orlandu, odakle stiže u Monte Karlo.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši