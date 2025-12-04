Slušaj vest

Utakmica Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea biće najverovatnije otkazana...

To je javio pouzadni portal "Eurohoops", koji je naveo da se zvanično saopštenje uskoro očekuje.

Razlog su izuzetno loši vremenski uslovi u oblasti Atika u kojoj se nalazi i Atina, gde je utakmica 14. kola Evrolige trebalo da se odigra.

Ovo je trebalo da bude prvi ovosezonski duel Olimpijakosa i Fenerbahčea. Obe ekipe trenutno imaju skor od 8-5.

Utakmica je bila zakazana za četvrtak u 20.15, a trenutno nije poznato za kada će biti odložena.

