Utakmica 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea i zvanično je odložen zbog vremenskih uslova.

U samoj hali zbog velikog nevremena krov prokišnjava, parket je takođe ugrožen, pa nisu postojali uslovi da se duel odigra.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Nakon svega se javio kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, sa sumanutim i skandaloznim zahtevom za Evroligu.

On je sa cigaretom u ustima govorio na svom Instagram storiju i tražio službeni poraz za crveno-bele 20:0.

- Vrlo me zanima da vidim da li će ovaj kristalno čisti slučaj nepogodne arene, što znači 20:0 za goste, da li će biti implentirano ili će staviti na sto papire i reći da su ovo ekstremni uslovi, bla, bla... Ovo nije ekstremno vreme, ovo se dešavalo mnogo puta, sada ako neki klubovi nisu posvećeni da imaju uslove u normalnim uslovima? Pravila su jasna, ja sam optmističan da će odluka biti 20:0 - rekao je Janakopulos, na kraju u sarkastičnom tonu.

