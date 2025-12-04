ODLOŽEN MEČ OLIMPIJAKOSA: Dimitris Janakopulos napravio novi skandal!
Utakmica 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea i zvanično je odložen zbog vremenskih uslova.
U samoj hali zbog velikog nevremena krov prokišnjava, parket je takođe ugrožen, pa nisu postojali uslovi da se duel odigra.
Nakon svega se javio kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, sa sumanutim i skandaloznim zahtevom za Evroligu.
On je sa cigaretom u ustima govorio na svom Instagram storiju i tražio službeni poraz za crveno-bele 20:0.
- Vrlo me zanima da vidim da li će ovaj kristalno čisti slučaj nepogodne arene, što znači 20:0 za goste, da li će biti implentirano ili će staviti na sto papire i reći da su ovo ekstremni uslovi, bla, bla... Ovo nije ekstremno vreme, ovo se dešavalo mnogo puta, sada ako neki klubovi nisu posvećeni da imaju uslove u normalnim uslovima? Pravila su jasna, ja sam optmističan da će odluka biti 20:0 - rekao je Janakopulos, na kraju u sarkastičnom tonu.
