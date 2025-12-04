- Vrlo me zanima da vidim da li će ovaj kristalno čisti slučaj nepogodne arene, što znači 20:0 za goste, da li će biti implentirano ili će staviti na sto papire i reći da su ovo ekstremni uslovi, bla, bla... Ovo nije ekstremno vreme, ovo se dešavalo mnogo puta, sada ako neki klubovi nisu posvećeni da imaju uslove u normalnim uslovima? Pravila su jasna, ja sam optmističan da će odluka biti 20:0 - rekao je Janakopulos, na kraju u sarkastičnom tonu.