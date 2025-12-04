Slušaj vest

Utakmica košarkaša Olimpijakosa i Fenerbahčea koja je večeras trebalo da se odigra u Evroligi, odložena je zbog nevremena u Atini, ali i zbog prokišnjavanja dvorane Mira i prijateljstva.

Kako je večeras saopšteno na sajtu takmičenja, utakmica 14. kola odložena je posle preporuka lokalnih vlasti u Atini zbog loših vremenskih uslova koji su pogodili područje.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga je saopštila da će sa Olimpijakosom i Fenerbahčeom proceniti koje su najbolje opcije za odigravanje utakmice na osnovu raspoloživih datuma.

Pogledajte kako je izgledala dvorana Mira i prijateljstva, ove fotografije obilaze svet:

