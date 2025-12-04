Košarkaši Real Madrida slavili su nad Efesom sa 81:75 (17:17, 20:24, 23:18, 21:16) u meču 14. kola Evrolige.
Evroliga
EFES NASTAVIO CRNU SERIJU I BEZ KOKOŠKOVA: Real Madrid posle preokreta slavio u Istanbulu
Slušaj vest
Real je predvodio Mario Hezonja sa 22 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije, Trej Lajls postigao je 11 poena uz pet skokova, a Čuma Okeke 10 poena uz pet skokova.
Fakundo Kampaco pobedi je doprineo sa devet poena i šest asistencija, a Teo Maledon sa osam.
U ekipi Efesa Rolands Smits postigao je 21 poen, a Erdžan Osmani 18 poena. Rodrig Buboa dodao je 11 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte.
Posle treće uzastopne pobede Real je 10. na tabeli sa osam pobeda i šest poraza, a Efes je 16. sa 5/9.
Reaguj
Komentariši