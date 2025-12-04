Slušaj vest

Real je predvodio Mario Hezonja sa 22 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije, Trej Lajls postigao je 11 poena uz pet skokova, a Čuma Okeke 10 poena uz pet skokova.

Fakundo Kampaco pobedi je doprineo sa devet poena i šest asistencija, a Teo Maledon sa osam.

U ekipi Efesa Rolands Smits postigao je 21 poen, a Erdžan Osmani 18 poena. Rodrig Buboa dodao je 11 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte.

Posle treće uzastopne pobede Real je 10. na tabeli sa osam pobeda i šest poraza, a Efes je 16. sa 5/9.

Ne propustiteEvroligaŠOKANTAN PRIZOR U PIREJU! LEGENDARNA HALA POPLAVLJENA! Ove fotografije obilaze planetu, derbi Evrolige je odložen, sada će vam biti jasno i zbog čega!
profimedia-1008664919.jpg
EvroligaODLOŽEN MEČ OLIMPIJAKOSA: Dimitris Janakopulos napravio novi skandal!
panathinaikos-crvena zvezda20964.JPG
EvroligaDRAMA U PIREJU! Meč Olimpijakosa i Fenera pod znakom pitanja - haos! (VIDEO+FOTO)
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (3).jpeg
EvroligaTURBO POJAČANJE! Prekaljeni NBA as potpisao - ugovor na dve godine!
Crvena zvezda Monako Evroliga

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot