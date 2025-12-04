Košarkaši Makabija iz Tel Aviva slavili su nad Žalgirisom sa 83:65 (22:14, 29:16, 9:16, 23:19) u meču 14. kola Evrolige.
Evroliga
MAKABI POKORIO KAUNAS: Ekipa iz Tel Aviva na krilima Vokera srušila Žalgiris
Makabi su predvodili Loni Voker sa 23 poena i Džejlen Hord sa 16 poena i devet skokova. Ife Lundberg dodao je 10 poena i četiri skoka, a Roman Sorkin osam poena i šest skokova.
U litvanskom timu najefikasniji su bili Silvan Fransisko sa 13 poena, uz sedam asistencija i pet skokova i Ignas Brazdeikis sa 10 poena uz šest skokova. ; Makabi na pretposlednjem 19. mestu ima četiri pobede i 10 poraza, a devetoplasirani Žalgiris osam pobeda i šest poraza.
Košarkaši Monaka pobedili su na svom terenu Pariz 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34).
