Makabi su predvodili Loni Voker sa 23 poena i Džejlen Hord sa 16 poena i devet skokova. Ife Lundberg dodao je 10 poena i četiri skoka, a Roman Sorkin osam poena i šest skokova.

U litvanskom timu najefikasniji su bili Silvan Fransisko sa 13 poena, uz sedam asistencija i pet skokova i Ignas Brazdeikis sa 10 poena uz šest skokova. ; Makabi na pretposlednjem 19. mestu ima četiri pobede i 10 poraza, a devetoplasirani Žalgiris osam pobeda i šest poraza.