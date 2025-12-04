U ekipi Monaka Eli Okobo postigao je 26 poena uz osam asistencija i četiri skoka, a Metju Strazel imao je 22 poena i sedam asistencija. Majk Džejms pobedi je doprineo sa 16 poena i sedam asistencija, a Nikola Mirotić sa 14 poena.