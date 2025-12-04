Košarkaši Monaka slavili su nad Parizom sa 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34) u meču 14. kola Evrolige.
Evroliga
NBA MONAKO PROTUTNJAO PARIZOM: Kneževi brojali do neverovatnih 125!
U ekipi Monaka Eli Okobo postigao je 26 poena uz osam asistencija i četiri skoka, a Metju Strazel imao je 22 poena i sedam asistencija. Majk Džejms pobedi je doprineo sa 16 poena i sedam asistencija, a Nikola Mirotić sa 14 poena.
U poraženom timu Džastin Robinson postigao je 24 poena, Džered Roden 22, a Nadir Hifi 17 poena.
Monako je četvrti na tabeli sa 9/5, a Pariz je posle trećeg uzastopnog poraza 15. sa 5/9.
