U ekipi Monaka Eli Okobo postigao je 26 poena uz osam asistencija i četiri skoka, a Metju Strazel imao je 22 poena i sedam asistencija. Majk Džejms pobedi je doprineo sa 16 poena i sedam asistencija, a Nikola Mirotić sa 14 poena.

U poraženom timu Džastin Robinson postigao je 24 poena, Džered Roden 22, a Nadir Hifi 17 poena.

Monako je četvrti na tabeli sa 9/5, a Pariz je posle trećeg uzastopnog poraza 15. sa 5/9.

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot