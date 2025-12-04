Pokuševski se povredio.
TEŠKA POVREDA POKUŠEVSKOG? Loša vest za Partizan!
Košarkaši Partizana dočekali su Bajern Minhen u 14. kolu Evrolige.
Odmah na početku utakmice Partizan je zadesio veliki peh.
Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Naime, Aleksej Pokuševski je proklizao i čini se povredio koleno.
Loše vesti za crno-bele...
