Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekali su Bajern Minhen u 14. kolu Evrolige.

Odmah na početku utakmice Partizan je zadesio veliki peh.

Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naime, Aleksej Pokuševski je proklizao i čini se povredio koleno.

Loše vesti za crno-bele...

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN - BAJERN: Povredio se Aleksej Pokuševski!
PARTIZAN-BAYERN_036.jpg
EvroligaBAJERN NE ZANIMA ŠTA SE DEŠAVA U PARTIZANU: Imamo mi svoje probleme!
Johanes Fojtman
KvotaPARTIZAN FAVORIT U EVROLIGI! Crno-bele čeka težak zadatak, ali u Beogradu su i dalje glavni!
PANvsPAR002.JPG
EvroligaTEŽAK ISPIT ZA CRNO-BELE! Partizan pokušava da se vrati pobedama! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu crno-belih protiv Bajerna
partizan-fenerbahce-3876882.JPG

BONUS VIDEO:

Devonte Grejem prvi koš za Crvenu zvezdu Izvor: TV Arena sport