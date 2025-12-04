Slušaj vest

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su Asvel u bugarskom Botevgradu rezultatom 87:80 u utakmici 14. kola Evrolige.

Iako je Hapoel vodio dvocifrenom razlikom u prvom, Asvel je to preokrenuo i imao veliku prednost u trećoj i, posebno, četvrtoj deonici.

Šta više, na šest minuta pre kraja je, posle pogotka Nanda De Koloa, na semaforu stajalo 66:77.

A onda napad gostiju potpuno staje, dok Hapoel pravi seriju 17:0 i dolazi do novog preokreta.

Francuski predstavnik je tada trojkom iz ćoška zaustavio nalet i vratio neizvesnost u poslednja dva minuta, ali je Hapoel uspeo da privede meč kraju i slavi 10. trijumf u sezoni, čime će ostati na prvom mestu na tabeli.

Asvel, koji sada ima skor 3-13, predvodio je De Kolo sa 20 poena, a jedini dvocifren još je bio Votson sa 10.

U pobedničkom taboru nije bilo Vasilija Micića, pa su ulogu najboljih poneli Oturu sa 18, te Blejkni i Motli sa po 16.