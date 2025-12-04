LIDER SE VOLŠEBNO IZVUKAO PROTIV FENJERAŠA: Hapoel serijom 17:0 srušio Asvel!
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su Asvel u bugarskom Botevgradu rezultatom 87:80 u utakmici 14. kola Evrolige.
Iako je Hapoel vodio dvocifrenom razlikom u prvom, Asvel je to preokrenuo i imao veliku prednost u trećoj i, posebno, četvrtoj deonici.
Šta više, na šest minuta pre kraja je, posle pogotka Nanda De Koloa, na semaforu stajalo 66:77.
A onda napad gostiju potpuno staje, dok Hapoel pravi seriju 17:0 i dolazi do novog preokreta.
Francuski predstavnik je tada trojkom iz ćoška zaustavio nalet i vratio neizvesnost u poslednja dva minuta, ali je Hapoel uspeo da privede meč kraju i slavi 10. trijumf u sezoni, čime će ostati na prvom mestu na tabeli.
Asvel, koji sada ima skor 3-13, predvodio je De Kolo sa 20 poena, a jedini dvocifren još je bio Votson sa 10.
U pobedničkom taboru nije bilo Vasilija Micića, pa su ulogu najboljih poneli Oturu sa 18, te Blejkni i Motli sa po 16.