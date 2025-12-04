Slušaj vest

Aleksej Pokuševski, košarkaš Partizana, povredio se na meču protiv Bajern Minhena u 14. kolu Evrolige.

Pokuševski se okliznuo na početku meča nakon čega je iznet sa parketa.

Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kako Kurir ekskluizvno saznaje, Pokuševski je povredio zglob i u petak ga očekuje snimanje.

