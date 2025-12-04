Povredio se Aleksej Pokuševski na meču protiv Bajern Minhena.
SAZNAJEMO! Povreda Pokuševskog, evo o čemu se tačno radi!
Aleksej Pokuševski, košarkaš Partizana, povredio se na meču protiv Bajern Minhena u 14. kolu Evrolige.
Pokuševski se okliznuo na početku meča nakon čega je iznet sa parketa.
Kako Kurir ekskluizvno saznaje, Pokuševski je povredio zglob i u petak ga očekuje snimanje.
