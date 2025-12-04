Tabela Evrolige, 14. kolo.
DŽUMBUS NA TABELI EVROLIGE: Evo kako stoji Partizan posle Bajerna, Crvena zvezda i dalje na vrhu!
Posle ne kompletnog 14. kola Evrolige tabela izgleda ovako.
Partizan je sada na učinku od 5-9, a pobede su još u četvrtak veče ostvarili Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv.
Podsetimo, Crvena zvezda u petak od 20.00 dočekuje Barselonu i imaće priliku da ukoliko savladala Katalonce ostane u trci za prvo mesto sa Hapoelom.
Crno-beli su se ovim trijumfom popeli na deobu 14. mesta.
