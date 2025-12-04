Slušaj vest

Posle ne kompletnog 14. kola Evrolige tabela izgleda ovako.

Partizan je sada na učinku od 5-9, a pobede su još u četvrtak veče ostvarili Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv.

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Podsetimo, Crvena zvezda u petak od 20.00 dočekuje Barselonu i imaće priliku da ukoliko savladala Katalonce ostane u trci za prvo mesto sa Hapoelom.

Crno-beli su se ovim trijumfom popeli na deobu 14. mesta.



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteEvroligaSAZNAJEMO! Povreda Pokuševskog, evo o čemu se tačno radi!
Aleksej Pokuševski
EvroligaTEŠKA POVREDA POKUŠEVSKOG? Loša vest za Partizan!
Aleksej Pokuševski
EvroligaPARTIZAN - BAJERN: Crno-beli vode pred poslednju četvrtinu!
partizan-bayern-541381.JPG
EvroligaBAJERN NE ZANIMA ŠTA SE DEŠAVA U PARTIZANU: Imamo mi svoje probleme!
Johanes Fojtman

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir