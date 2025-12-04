“Momci su odradili sjajan posao, veoma sam im zahvalan, nije bilo lako igrati ovu utakmicu. Pobedili smo u meču u kojem se tokom pripreme najmanje pričalo o košarci."

"Igrači su odigrali mnogo agresivnije u odbrani, sa mnogo više samopouzdanja u napadu. Nisu se uplašili kada je Bajern zapretio u završnici meča. Srećan sam zbog navijača, igrača i kluba. Pred Zvezdu igramo protiv Kluža i to je sada najvažnijA utakmica za nas. Ne znam još uvek koliko će pauzirati Pokuševski", rekao je Ocokoljić.