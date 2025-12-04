Centar Partizana Tajrik Džons govorio posle Bajern Minhena.
EVO ŠTA JE TAJRIK DŽONS REKAO O CRVENOJ ZVEZDI I DERBIJU: Oglasio se posle Bajerna!
Košarkaši Partizana savladali su Bajern Minhen sa 92:85 u 14. kolu Evrolige.
Posle meča oglasio se i jedan od najboljih aktera utakmice, centar Partizana Tajrik Džons:
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
- Svi igrači su istupili i odigrali dobro. O Zvezdi neću da pričam, idemo da radimo - kaže Tajrik.
