Košarkaši Partizana savladali su Bajern Minhen sa 92:85 u 14. kolu Evrolige.

Posle meča oglasio se i jedan od najboljih aktera utakmice, centar Partizana Tajrik Džons:

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Svi igrači su istupili i odigrali dobro. O Zvezdi neću da pričam, idemo da radimo - kaže Tajrik.

