Košarkaši Partizana savladali su u 14. kolu Evrolige kao domaćini ekipu Bajern Minhena rezultatom 92:85.

Na konferenciji za medije govorio je trener Partizana Mirko Ocokoljić:

- Drago mi je zbog igrača i tima da smo upisali pobedu. Nije bilo lako pripremiti se. Poslednja tri-četiri dana smo pokušali da se fokusiramo na košarku i ono što radi Bajern u napadu i odbrani. Ova atmosfera... Rekao sam igrači da moramo da budemo konstantni u 40 minuta u odbrani i napadu. Bajern igra najbolju odbranu u ligi. Mislim da smo na kraju uradili dobar posao, čestitam igračima, odradili su dobar posao - započeo je Ocokoljić.

Pokuševski je doživeo povredu, ali je kontrola sutra i nema informaciju o stepenu povrede.

- Pitao sam, rekli su da je otišao. Nisam dobio informaciju.

Dobio je pitanje o tome koliko je teško voditi ovakvu utakmicu, u ovakvoj atmosferi.

- U vremenu dok sam bio u Monaku, jedno vreme i u ASVEL-u i sarađivao sam Zvezdanom Mitrovićem i Sašom Obradovićem i imao sam 20-ak utakmica koje sam vodio. Neko iskustvo imam, ali to nije bilo ni blizu. Ovakva dvorana, pritisak, nije nam bilo lako. Trener sam i bavim se treningom i utakmicom. Znam šta smo pripremili, jedino sam brinuo da li smo dobro sve postavili. Lično sam probao da ignorišem, rekao sam i igračima da se isključe. Mislim da igrači ovako moraju da steknu poverenje poublike, da njihova energija promeni stvari i na tribinama.

Šta je rekao igračima na poluvremenu?

- Prva stvar – o čemu se radi, imamo još 20 minuta. Pogodili smo neke šuteve, ceo tim je učestvovao. Desetak igrača su igrali većčeras i imali su podeljenu minutažu.

Da li postoje problemi na nivou – štab i igrači?

- Što se tiče naše situacije – nikakvih problema nije bilo. Videli ste i sami da je sve funkcionisalo kako treba.

Ponovo se dogodio par u igri – Partizan je vodio 14 razlike u trećoj četvrtini, pa je Bajern spustio na sedam.

- Moja greška je možda više, možda sam ranije trebalo da napravim izmene i zatražim tajm-aut.

Na kraju se osvrnuo na Dilana Osetkovskog koji nije dobio priliku na ovom meču.

- Moja odluka. Dilan je sjajan momak, više ću ga koristiti, ali kako je sve krenulo da se odvija. Pokušavao sam da iskoristim Bongu i Parkera i nisam to hteo da remetim. U narednim utakmicama ću ga sigurno koristiti - istakao je Ocokoljić.

