"Čestitam Partizanu. Previše smo gubili loptu, loši smo bili na skoku, imali su više poseda od nas. Veoma je teško pobediti u takvoj situaciji. Mislim da smo u prvom poluvremenu išli u pravom smeru ali smo izgubili momentum na početku treće četvrtine", rekao je Herbert na konferenciji za novinare posle utakmice u Beogradskoj areni.

Košarkaši Bajerna izgubili su u Beogradu od Partizana 85:92, u utakmici 14. kola Evrolige.

KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige)

