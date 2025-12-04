Trener košarkaša Bajerna iz Minhena Gordon Herbert rekao je da je njegova ekipa večeras izgubila od Partizana zbog lošeg skoka i velikog broja izgubljenih lopti.
Evroliga
TRENER BAJERNA POSLE PORAZA U BEOGRADU: Izgubili smo momentum na početku treće četvrtine
Slušaj vest
"Čestitam Partizanu. Previše smo gubili loptu, loši smo bili na skoku, imali su više poseda od nas. Veoma je teško pobediti u takvoj situaciji. Mislim da smo u prvom poluvremenu išli u pravom smeru ali smo izgubili momentum na početku treće četvrtine", rekao je Herbert na konferenciji za novinare posle utakmice u Beogradskoj areni.
Košarkaši Bajerna izgubili su u Beogradu od Partizana 85:92, u utakmici 14. kola Evrolige.
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši