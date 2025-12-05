Žarko Paspalj na meču sa Bajernom

Novi sportski direktor Partizana, Žarko Paspalj, odmah je pokazao koliko mu znači klub. Na meču protiv Bajerna bio je bukvalno "šesti igrač" crno-belih. Gotovo ceo me je proveo na nogama pored klupe, bodreći ekipu...

Skakao je uz svaku dobru akciju, reagovao na propuste, upućivao sugestije, pričao sa igračima u prolazu i davao im energiju koja je morala da dođe bar od nekog u dvorani, pošto su navijači veći deo meča bili protiv košarkaša crno-belih (zbog odlaska Obradovića).

Pogledajte kako je to izgledalo:

Paspalj na nogama prati meč Partizana Izvor: Kurir

Njegova strast, gestovi i temperament uz klupu ostavili su snažan utisak, koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane sportskog direktora. Paspalj je, očito, spreman da se stavi 100 odsto na raspolaganje voljenom klub.

Za kratko vreme pokazao je da će, pored iskustva i autoriteta, u klub doneti i nešto što se ne može naučiti - istinsku emociju i pripadnost.

