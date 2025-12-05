Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su sinoć na svom parketu minhenski Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige.

Sinoć je u Areni viđena najčudnija atmosfera ikada, a razlog je svima već dobro poznat. Navijači su tokom celog meča protestovali zbog odlaska Željka Obradovića, pa su nezadovoljstvo usmerili ka aktuelnom timu, usled čega su svoje igrače tokom većeg dela utakmice čašćavali zvižducima.

1/20 Vidi galeriju KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Nakon meča bilo je isto. Dok su tribine grmele skandirajući ime devetostrukog šampiona Evrope, igrači su se tek kratko pozdravili, Isak Bonga je sve vreme uzvraćao aplauzom, dok je Dvejn Vašington u jednom trenutku krenuo ka tunelu, ali ga je Vanja Marinković povikom vratio među saigrače i održao mu kratku lekciju.

Uslijedilo je skandiranje Željku Obradoviću, a Vašington je u tom momentu vodio razgovor sa Džabarijem Parkerom i Brunom Fernandom, koji su delovali kao da pokušavaju da smire nervoznog saigrača.

Nedugo potom ekipa se uputila ka svlačionici, a Vašington je prvi krenuo ka svlačionici, uz glasnu salvu zvižduka sa tribina.