Evroliga
Žarko Paspalj nije seo ceo meč! Pogledajte šta je radio na meču protiv Bajerna... /GALERIJA/
Novi sportski direktor Partizana, Žarko Paspalj, odmah je pokazao koliko mu znači klub. Na meču protiv Bajerna bio je bukvalno "šesti igrač" crno-belih. Gotovo ceo me je proveo na nogama pored klupe, bodreći ekipu...
Pogledajte njegovu galeriju slika sa sinoćnje utakmice:
Žarko Paspalj na utakmici protiv Bajerna Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
