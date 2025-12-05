Slušaj vest

Informacije da KK Partizan na gostovanja odlazi redovnim letovima - nisu tačne. Takođe, obraćanje Željka Obradovića nije bilo potpuno i bivši trener crno-belih je propustio da kaže dobar deo priče na tu temu.

Obradović je kritikao klub zbog povratka iz Dubaija redovnom linijom. Činjenica glasi da bi čarter Beograd - Dubai - Beograd koštao u rasponu od 250.000 do 400.000 evra i da je zbog toga odluka kluba bila da se ide redovnom linijom...

Međutim, to ne znači da Partizan svuda ide redovnom linijom, naprotiv. Otprilike na polovinu gostovanja crno-beli odlaze čarterom i to je jako veliki broj. Dakle, uslovi su bili maksimalni i sve drugo je klasična demagogija. Dati sumu od 400.000 evra za jedan čarter - bilo bi suludo, jer za taj novac može da se plati što-šta.

Kada se prevede na jezik novca KK Partizan je na čartere od 2022. godine potrošio - 2.146.250,00 evra. Ove godine je planirao osam gostovanja čarterom.

SEZONA 2022/23

Bilbao (Vitorija) 69.000

Madrid 76.800

Ljubljana/Lion 65.700

Tel Aviv 79.900

Valensija 64.600

Kaunas 51.700

Bolonja/Milano 77.300

Split 22.500

Nica (Monako) 67.800

Madrid (dva puta) 104.500

Zadar 15.500



Total: 695.300,00 evra

SEZONA 2023/24

Tel Aviv 103.500

Kaunas 71.500

Vitorija/Split 79.100

Valensija/Madrid/Zadar 104.300

Nica/Bolonja 94.300

Barselona 58.900



Total : 511.600,00 evra

SEZONA 2024/25

Vitorija 97.500

Madrid 110.000

Zadar 29.600

Lion / Milano 108.600

Bolonja / Nica 98.600

Kaunas 50.000

Total: 406.550,00 evra

SEZONA 2025/26

Realizovano:

Vitorija/Madrid 168.000

U planu:

Kaunas 40.000

Valensija 59.000

Nica / Barselona 91.000

Bolonja 64.800

Tel Aviv: 110.000



Total: 522.800 evra

UKUPNO - 2.146.250,00 evra