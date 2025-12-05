PARTIZAN JE DAO OGROMAN NOVAC ZA ČARTER LETOVE! Otkrivena milionska suma koju su potrošili crno-beli, a ona demantuje bivšeg trenera...
Informacije da KK Partizan na gostovanja odlazi redovnim letovima - nisu tačne. Takođe, obraćanje Željka Obradovića nije bilo potpuno i bivši trener crno-belih je propustio da kaže dobar deo priče na tu temu.
Obradović je kritikao klub zbog povratka iz Dubaija redovnom linijom. Činjenica glasi da bi čarter Beograd - Dubai - Beograd koštao u rasponu od 250.000 do 400.000 evra i da je zbog toga odluka kluba bila da se ide redovnom linijom...
Međutim, to ne znači da Partizan svuda ide redovnom linijom, naprotiv. Otprilike na polovinu gostovanja crno-beli odlaze čarterom i to je jako veliki broj. Dakle, uslovi su bili maksimalni i sve drugo je klasična demagogija. Dati sumu od 400.000 evra za jedan čarter - bilo bi suludo, jer za taj novac može da se plati što-šta.
Kada se prevede na jezik novca KK Partizan je na čartere od 2022. godine potrošio - 2.146.250,00 evra. Ove godine je planirao osam gostovanja čarterom.
SEZONA 2022/23
Bilbao (Vitorija) 69.000
Madrid 76.800
Ljubljana/Lion 65.700
Tel Aviv 79.900
Valensija 64.600
Kaunas 51.700
Bolonja/Milano 77.300
Split 22.500
Nica (Monako) 67.800
Madrid (dva puta) 104.500
Zadar 15.500
Total: 695.300,00 evra
SEZONA 2023/24
Tel Aviv 103.500
Kaunas 71.500
Vitorija/Split 79.100
Valensija/Madrid/Zadar 104.300
Nica/Bolonja 94.300
Barselona 58.900
Total : 511.600,00 evra
SEZONA 2024/25
Vitorija 97.500
Madrid 110.000
Zadar 29.600
Lion / Milano 108.600
Bolonja / Nica 98.600
Kaunas 50.000
Total: 406.550,00 evra
SEZONA 2025/26
Realizovano:
Vitorija/Madrid 168.000
U planu:
Kaunas 40.000
Valensija 59.000
Nica / Barselona 91.000
Bolonja 64.800
Tel Aviv: 110.000
Total: 522.800 evra
UKUPNO - 2.146.250,00 evra