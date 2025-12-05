- Saleta Obradovića mnogo cenim, on je moj veliki prijatelj. Napravio je strašnu timsku hemiju, gde su stranci i domaći igrači kao jedno, što nije slučaj u Partizanu. Uz sjajnu podršku “delija”, igraju fantastično i mnogo sam srećan zbog toga. Prognoziram im plasman na fajnal for. Zvezda ima tim, ali i sjajne pojedince. Izdvojio je bih Monekea koji se fantastično uklopio. O tome ti pričam, moraš da znaš gde dolaziš i za koga igraš - rekao je Antić.