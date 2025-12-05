Slušaj vest

Legendarni košarkaš Crvene zvezdePero Antić pohvalio je sadašnji roster kluba sa Malog Kalemegdana i trenera Sašu Obradovića.

Antić je u izjavi za "RTS" istakao da Zvezda može na fajnal-for Evrolige:

Pero Antić iz perioda dok je nastupao za Crvenu zvezdu Foto: Starsport

- Saleta Obradovića mnogo cenim, on je moj veliki prijatelj. Napravio je strašnu timsku hemiju, gde su stranci i domaći igrači kao jedno, što nije slučaj u Partizanu. Uz sjajnu podršku “delija”, igraju fantastično i mnogo sam srećan zbog toga. Prognoziram im plasman na fajnal for. Zvezda ima tim, ali i sjajne pojedince. Izdvojio je bih Monekea koji se fantastično uklopio. O tome ti pričam, moraš da znaš gde dolaziš i za koga igraš - rekao je Antić.

Podsetimo, Antić je karijeru okončao u dresu Zvezde 2018. a samo godinu dana ranije postao je šampion Evrope sa Fenerbahčeom.

