Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na svom terenu u Beogradu od Barselone 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od sedam uzastopnih pobeda na domaćem terenu u tom takmičenju.

Navijači su razočarani igrom pojedinih košarkaša crveno-belog tima.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama: 

KK Crvena zvezda

