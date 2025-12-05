Crvena zvezda je četvrta na tabeli, dok je Barselona peta.
Evroliga
BARSA OSVOJILA ARENU - NAVIJAČI ZVEZDE RAZOČARANI: Mnogo ste poleteli braćo...
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na svom terenu u Beogradu od Barselone 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od sedam uzastopnih pobeda na domaćem terenu u tom takmičenju.
Navijači su razočarani igrom pojedinih košarkaša crveno-belog tima.
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:
Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
