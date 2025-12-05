Slušaj vest

Utakmica 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea odložena je jer je dvorana "Mira i prijateljstva" prokišnjavala usled snažne oluje u Atini.

Ovakva odluka razbesnela je turskim klub koji se oglasio saopštenjem.

"Dva sata pre utakmice zvaničnici Evrolige su nam rekli: 'Meč je otkazan i odložen za kasniji datum zbog nepovoljnih vremenskih uslova i bezbednosne odluke koju je donela Vlada Grčke'. Preduzimali smo mere i sastali se sa svim zvaničnicima, predložili da se utakmica odigra barem u petak.

Međutim, pošto timovi iz istog grada ne mogu da igraju istog dana, naš predlog je odbijen. Efes i mi smo igrali istih datuma u prošlosti pod takođe ozbiljnim uslovima. Došli smo ovde iz Turske što znači gubljenje vremena i truda. Dali smo još jedan predlog: da se utakmica odigra u subotu.

I ovaj predlog je takođe odbijen zbog utakmice Olimpijakos - OFI. Ovaj meč je mogao biti odložen, ali rekli su da je to nemoguće zbog utakmice Olimpijakosa u Ligi šampiona. Svi naši predlozi su odbijeni. Utakmica Panatinaikos - Valensija je večeras (petak). Radujemo joj se. Vremenski uslovi se ne razlikuju od juče. Isti su.

Razlog zbog kojeg je utakmica otkazana juče je bezbednost navijača. To je Vladina odluka. Šta će se danas promeniti? Hoće li se utakmica odigrati? Ako se utakmica odigra, to nije pitanje bezbednosti. Radi se o curenju vode na dvorani Olimpijkosa. Već smo obavili potrebnu prepisku jutros. Takođe smo izrazili naše protivljenje Evroligi. Gledaćemo večerašnju utakmicu. Ovo će nam biti vodič. Došli smo ovde da igramo košarku, ali ako žele da igraju šak i u tome smo dobri", napisao je Džem Džirtidži.