Dvejn Vašington je jedan od košarkaša koji su bili na udaru navijača na utakmici protiv Bajerna, ali uprkos lošoj atmosferi sa tribina Vašington je bio jedan od najboljih na terenu.

Ipak, Vašington bi u narednom periodu mogao i da napusti Partizan.

To tvrdi i dobro obavešteni italijanski novinar Mateo Andreani koji je plasirao vest o njegovom odlasku.

Dvejn Vašington

