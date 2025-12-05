Prema pisanjima italijanskog novinara Matee Andreanija budućnost Vašingtona u Partizanu je neizvesna.
VAŠINGTON ODLAZI IZ PARTIZANA: Italijanski novinar plasirao šokantnu vest!
Dvejn Vašington je jedan od košarkaša koji su bili na udaru navijača na utakmici protiv Bajerna, ali uprkos lošoj atmosferi sa tribina Vašington je bio jedan od najboljih na terenu.
Ipak, Vašington bi u narednom periodu mogao i da napusti Partizan.
To tvrdi i dobro obavešteni italijanski novinar Mateo Andreani koji je plasirao vest o njegovom odlasku.
Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport
