Zvezda izgubila od Barselone u Areni
EVROLIGA
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA: Trener Zvezde objasnio razloge poraza od Barselone...
Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.
Svoje prve utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
"Zaslužili su da pobede, bili su pametniji, strpljiviji, išla im je lopta bolje u napadu.U nastavku Igrali smo euforično, ovo nije način na koji mi želimo da igramo, nekada se mora analizirati i iz poraza.", rekao je Obradović.
