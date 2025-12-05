Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u utakmici 14. kola Evrolige rezultatom 79:89.

Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.

Svoje prve utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Zaslužili su da pobede, bili su pametniji, strpljiviji, išla im je lopta bolje u napadu.U nastavku Igrali smo euforično, ovo nije način na koji  mi želimo da igramo, nekada se mora analizirati i iz poraza.", rekao je Obradović.

