Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.

"Zaslužili su da pobede, bili su pametniji, strpljiviji, išla im je lopta bolje u napadu.U nastavku Igrali smo euforično, ovo nije način na koji mi želimo da igramo, nekada se mora analizirati i iz poraza.", rekao je Obradović.