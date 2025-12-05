Slušaj vest

Trener Barselone Ćavi Paskval bio je oduševljen atmosferom i navijačima Zvezde:

- Zadovoljstvo je biti ovde u Beogradu i igrati u ovakvoj atmosferi. Bila je ovo jedna utakmica, gde smo mi imali kontrolu od početka utakmice, ali bilo je veoma teško. Napravili smo i neke greške, poput 16 izgubljenih lopti, takođe dozvolili smo dosta ofanzivnih skokova Zvezdi. Igrali smo dobro i ofanzivno i defanzivno - rekao je Paskval.

Barselona je bila dosta loša pre vašeg dolaska, koliko je igra bila po vašoj volji i da li je Zvezda podbacila?

- Mogu da vam dam mišljenje o svom timu, nikad o protivniku. Odlični smo bili defanzivno, takođe i dobro smo igrali u tranziciji. Moramo da unapredimo našu kreativnost, ali 20 asistencija na ovakvu odbranu Zvezde, veoma sam zadovljan.

Kakav je kvalitet u VTB ligi i kakav bi ruski timovi mogli da imaju u Evroligi?

- Ne pričamo o politici, mi smo ljudi koji vole sport. Naučen sam od malena da moram da odvojim sport od politike. Dao sam vam svoje mišljenje o situaciji. Evroliga je drugi nivo, ali sam veoma oduševljen kakav sam tim imao u Zenitu. Dobar je kvalitet i tamo, postoje tri tima Zenit, CSKA i Uniks, ali je kvalitet malo opao.

Da li će Barselona u NBA Evropa?

- Nismo pričali o tome, sve je otvoreno, ali nismo imali razgovor na tu temu. Mi smo tim u Evroligi.

Da li je bilo kontakta sa Zvezdom ranije?

- Ne menjam timove tokom sezone, bilo je nekih kontakta - rekao je Paskval.

