Slušaj vest

Košarkaši Valensije pobedili su u Atini ekipu Panatinaikosa sa 89:79 (19:22, 19:22, 27:17, 24:18), u utakmici 14. kola Evrolige.

1/15 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najefikasniji u španskoj ekipi bio je Darijus Tompson sa 19 poena, uz osam skokova i šest asistencija, a poen manje je dodao Kameron Tejlor.

U atinskom timu bolji od ostalih je bio Kendrik Nan sa 23 poena, dok je Ti Džej Šorts postigao 19 poena, uz šest asistencija i tri skoka.

Valensija posle treće uzastopne pobede zauzima četvrto mesto na tabeli Evrolige sa skorom 9/5, a isti učinak na petoj poziciji ima Panatinaikos, koji je prekinuo niz od četiri vezana trijumfa.

U sledećem kolu Valensija dočekuje Efes, dok Panatinaikos gostuje Milanu.