Baskonija je u Vitoriji savladala Milano sa 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24).

Domaću ekipu je do pobede vodio Timoti Luvavu-Kabaro sa 21 poenom, uz pet uhvaćenih lopti, dok je Mateo Spanjolo upisao 18 poena i četiri asistencije.

U italijanskom timu najbolji učinak su imali Leandro Bolmaro (četiri asistencije i tri skoka) i Armoni Bruks sa po 16 poena.

Milano na 11. mestu Evrolige ima polovičan učinak nakon 14 odigranih utakmica, a Baskonija je 15. sa pet pobeda i devet poraza.

U narednom kolu Baskonija gostuje Real Madridu.