Virtus je u Bolonji bio bolji od Dubaija sa 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22).

Bolji od ostalih u ekipi Virtusa bio je Karsen Edvards sa 23 poena, pet skokova i tri asistencije, a po 11 poena su dodali Luka Vildosa (pet asistencija i četiri ukradene lopte) i Derik Olston džunior (tri skoka).

Srpski košarkaš Alen Smailagić je u pobedničkom timu postigao pet poena, uz tri skoka.

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Džastin Anderson sa 16 poena, uz četiri uhvaćene lopte, srpski igrač Aleksa Avramović je upisao 13 poena i četiri asistencije, a isti učinak je imao i Kenan Kamenjaš, uz šest skokova.

Filip Petrušev je za Dubai dodao 10 poena, tri skoka i dve asistencije.

Virtus na 12. mestu ima skor 7/7, dok je Dubai 13. sa šest pobeda i osam poraza.

Virtus i dalje ima sve pobede na svom terenu i skor 6-0.

U sledećem kolu Virtus kao domaćin igra protiv Hapoela iz Tel Aviva, a Dubai dočekuje Bajern.