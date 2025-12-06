Slušaj vest

Barsa je odigrala maestralnu utakmicu i zasluženo je slavila protiv crveno-belih, ali ono što navijače brine više od poraza jeste stanje povređenih košarkaša.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ognjen Dobrić se povredio na ovoj utakmici, a snimak koji je nastao posle susreta može dodatno da zabrine i baci u očaj sve navijače Zvezde.

Na snimku se vidi kako Čima Moneke jedva hoda u trenucima kada napušta Beogradsku Arenu i pitanje je šta se sa njim dešava. Pogledajte i sami Monekea kako hramlje i, verujemo, složićete se s nama - ovo ne izgleda dobro...

Čima Moneke hramlje Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Što se Ognjena Dobrića tiče, njegovo stanje prokomentarisao je i trener Saša Obradović.

- Dobio je udarac, pao je na leđa, ne znam koji je stepen povrede, ali mislim da nije strašno - istakao je šef stručnog štaba Crvene zvezde.

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO: