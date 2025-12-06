Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradskoj areni od Barselone sa 89:79 u meču 14. kola Evrolige.

Barsa je odigrala maestralnu utakmicu i zasluženo je slavila protiv crveno-belih i to je apostrofirao i Vlade Đurović u studiju Arene Sport posle meča.

Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Pogodio me ovaj poraz. Pričali smo. Ja sam rekao da blagu prednost dajem Barseloni, ali ste me ubedili da su spori i stari, kako Zvezda lepo trči, a ovi su retrčali nas. Ključ je bio Klajburn, koji je pogađao neverovatno. Više od 80 odsto šuta za tri i za dva, drugo poluvreme Brizuela i Šengelija - počeo je priču Đurović, pa dodao:

- Nijedan igrač Zvezde nije imao svoje veče, nijedan igrač Zvezde nije bio razigran. Mnoštvo, milion nekih gluposti... Kalnić se borio, sve je u redu, ali učinak mali. Deda se nije upisao, Dobrić dao svoj doprinos. Motiejunas... Ne očekujem više od njega. Ali, niti jedan nije imao svoje veče. Odžlej nije imao svoje veče, a i Nvora je imao mnogo promašaja.

Zatim je Vlade Đurović u jednom dahu nastavio.

- Zvezda je imala, čini mi se, 14 prodatih lopti, a Barselona 17. Ali, procenat šuta za dva Zvezdin je katastrofalan, katastrofalan. Ispod 50 odsto ili oko toga je katastrofa. Razočaran sam, da ne kažem da sam tužan - istakao je on, a potom je upozorio sve u timu sa Malog Kalemegdana uoči evroligaškog večitog derbija:

djurovic.jpg
Foto: PrintScreen / RTS

- Važna utakmica. Zvezdu bi zadržalo u vrhu i sve bi bilo drugačije i sada se sa drugom psihologijom ulazi u meč sa Partizanom. Partizan je u prednosti sada pred derbi u Evroligi. Vrlo teška utakmica. Ne kažem da će Zvezda da izgubi, ali će morati mnogo da se potrudi, a ekipa nema širok roster. Taj šut za dva... Morao bi Saša da brine pažnju na aute. Sa druge strane, odbrana Zvezde, nema niti jedne utakmice da ne primi koš.

Ne propustiteEvroligaSNIMAK KOJI BACA U OČAJ SVE NAVIJAČE ZVEZDE! Čima Moneke u velikom problemu: Ovo zaista ne izgleda dobro! (VIDEO)
Čima Moneke KK Crvena zvezda
EvroligaPANTER O SREDNJEM PRSTU NAVIJAČIMA ZVEZDE: Znate šta su mi rekli...
Kevin Panter
EvroligaOBRADOVIĆ LJUT POSLE PORAZA OD BARSELONE: Ne možemo tako da igramo bitne utakmice!
Saša Obradović
EvroligaULIČARSKO PONAŠANJE KEVINA PANTERA: Košarkaš Barselone pokazao srednji prst navijačima Zvezde
Kevin Panter

 BONUS VIDEO:

Golman Mateuš sa ćerkicom, redovni su u Areni Izvor: Kurir