Barsa je odigrala maestralnu utakmicu i zasluženo je slavila protiv crveno-belih i to je apostrofirao i Vlade Đurović u studiju Arene Sport posle meča.

- Pogodio me ovaj poraz. Pričali smo. Ja sam rekao da blagu prednost dajem Barseloni, ali ste me ubedili da su spori i stari, kako Zvezda lepo trči, a ovi su retrčali nas. Ključ je bio Klajburn, koji je pogađao neverovatno. Više od 80 odsto šuta za tri i za dva, drugo poluvreme Brizuela i Šengelija - počeo je priču Đurović, pa dodao:

- Nijedan igrač Zvezde nije imao svoje veče, nijedan igrač Zvezde nije bio razigran. Mnoštvo, milion nekih gluposti... Kalnić se borio, sve je u redu, ali učinak mali. Deda se nije upisao, Dobrić dao svoj doprinos. Motiejunas... Ne očekujem više od njega. Ali, niti jedan nije imao svoje veče. Odžlej nije imao svoje veče, a i Nvora je imao mnogo promašaja.

Zatim je Vlade Đurović u jednom dahu nastavio.

- Zvezda je imala, čini mi se, 14 prodatih lopti, a Barselona 17. Ali, procenat šuta za dva Zvezdin je katastrofalan, katastrofalan. Ispod 50 odsto ili oko toga je katastrofa. Razočaran sam, da ne kažem da sam tužan - istakao je on, a potom je upozorio sve u timu sa Malog Kalemegdana uoči evroligaškog večitog derbija:

- Važna utakmica. Zvezdu bi zadržalo u vrhu i sve bi bilo drugačije i sada se sa drugom psihologijom ulazi u meč sa Partizanom. Partizan je u prednosti sada pred derbi u Evroligi. Vrlo teška utakmica. Ne kažem da će Zvezda da izgubi, ali će morati mnogo da se potrudi, a ekipa nema širok roster. Taj šut za dva... Morao bi Saša da brine pažnju na aute. Sa druge strane, odbrana Zvezde, nema niti jedne utakmice da ne primi koš.

