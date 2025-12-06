Slušaj vest

Barsa je odigrala maestralnu utakmicu i zasluženo je slavila protiv crveno-belih, a četa Saše Obradovića nije ličila na tim koji je prethodnih nedelja dominirao elitnim evropskim takmičenjem.

Igrači Zvezde kao da su bili odsutni, nisu imali rešenja za košarkaše Barselone, a koliko je falilo koncentracije u pojedinim trenucima najbolje oslikava i situacija u kojoj se našao Kodi Miler-Mekintajer.

Kodi se našao na stubu srama jer mu je igrač Barselone, Huani Markos, prodao foru sa uličnog basketa. Nije znao Markos kome da baci loptu prilikom izvođenja auta, a onda je napravio potez o kom svi bruje - gađao je Kodija loptom u leđa, pa iskoristio "asistenciju" za lake poene.

Snimak je završio i na zvaničnom TikTok nalogu Evrolige uz poruku:

- Uvek proveri svoje okruženje!

