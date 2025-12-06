Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u 14. kolu Evrolige, izgubili od Barselone sa 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) i sa učinkom od devet pobeda i pet poraza nalaze se na deobi drugog do šestog mesta.

Kevin Panter je u ovom duelu zabeležio 14 poena i šest asistencija, a tokom cele utakmice bio je na meti navijača Zvezde koji su ga sa tribina u više navrata vređali, pa im je pokazao srednji prst.

„Navikao sam na to kada igram protiv Crvene zvezde. Uvrede i povici nisu ništa novo“, rekao je Kevin Panter za Mozzart Sport.

Nastavlja Panter priču o uvredama sa tribine.

„Apsolutno razumem sve šta mi govore. Pu* k****, Kevine* — sve je meni jasno. Živeo sam ovde više od tri godine. Naravno, nije uvek ugodno ili lako, ali opet... Navikao sam na to i očekujem. Međutim, nekada, kada ti viču: ‘Fuck you’, moraš da odgovoriš sa: ‘Fuck you too’. To je bilo to. Na kraju mi je najbitnije da smo pobedili i to je to.“

Što se tiče same utakmice i protivnika?

„Znali smo da su veoma opasni kao tim. Imali su odličan skor koji pokazuje da su dobar tim, iako je, doduše, još rano u sezoni da delimo ocene bilo kome u ligi. Ali definitivno su pokazali da su kvalitetni, pre svega kada igraju na svom terenu, kada imaju publiku iza sebe, sve to ih čini opasnim protivnikom.“