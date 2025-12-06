Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, osvrnuo se na dešavanja u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Crveno-beli trenutno imaju bolji učinak u Evroligi sa skorom 9–5, dok crno-beli ostvarili pet pobeda i devet poraza.

"Voleo bih da oba naša kluba imaju što bolji plasman. Kad pogledate tabelu, posle 14 kola, prvi ima 10 pobeda, a od drugog do sedmog imate timove sa skorom 9-5. Posle toga imate Fener i Olimpijakos koji imaju utakmicu manje. Ne treba živeti ni u pozitivnoj ni negativnoj u euforiji. Pozitivna je na sreću kod Zvezde, negativna na nesreću kod Partizana. Ovaj tempo i kalendar nisu humani. Ima 10 nedelja sa dve utakmice, odnosno po tri. To je jako visok stepen opterećenja. Zvezda je izgubila na domaćem terenu, drugi poraz. Imala je sreće da ima puno utakmica na domaćem terenu. Računam na Sašu Obradovića, koji je iskusan. Zvezda i Partizan nemaju problema finansijskih, dobili su dosta para. Hvala državi i predsedniku", rekao je Čović u Jutru TV Prva.

Pričao je prvi čovek KSS o dešavanjima na meču Partizan – Bajern, gde su domaći navijači svojim igračima zviždali dobar deo utakmice.

"Ja sam u košarci skoro 60 godina. To nisam ni video ni doživeo. Bilo je jako ružno i poražavajuće. Delovalo je virusno, da ne kažem bolesno. Do toga dođete kad kompromis i marketing postanu sistem. To nije dobro. Nadam se da će Partizan izaći. Ne mislim da će biti lako", dodao je Čović.

Razlog nezadovoljstva navijača Partizana je jasan, odlazak Željka Obradovića.

"Ja znam ko ga je doveo. Doveo ga je Aleksandar Vučić. Ne treba da se tu lažemo. U tom trenutku su podignute lestvice u Partizanu i Zvezdi. On je doneo iskusnu odluku. Procenio je da više ne može da kontroliše ekipu. To oni treba da analiziraju i reše unutar svog sistema. Niti bih da se seirim nad tim. Loše je za Partizan i za našu košarku. Da je kontra, mnogi bi se naslađivali. Mnogi su se naslađivali kad je reprezentacija loše prošla u Letoniji. Jedva su čekali da loše prođemo u kvalifikacijama. Ima nas nekoliko koji smo dežurni krivci za sve. Predsednik je na vrhu piramide. Oni koji su ispod mogu malo i da se sakriju".

Čović je ponovo pričao o dešavanjima u Areni.

"Ne možete da promenite sve igrače. Kao što je bila ideja da se prekine utakmicu. Kome bi se napravila šteta? Vašem klubu. Moramo da radimo sa navijačima u smislu vređanja... Znamo kakve su sve uvrede bile i na račun predsednika države. Ti klubovi su postojali i postojaće, a kult ličnosti je opasna stvar", istakao je Obradović.